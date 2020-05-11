В мэрии Нижнего Тагила рассказали об итогах рейдов по магазинам 11 мая

В мэрии Нижнего Тагила рассказали об итогах рейдов по магазинам города, которые проводились 11 мая специалистами Роспотребнадзора совместно с представителями районных администраций и полиции. Члены комиссий проверяли соблюдение противоэпидемических мер и санитарных правил в торговых точках.

В Дзержинском районе города в поле зрения проверяющих попали два магазина торговой сети «Монетка», расположенных на Ленинградском проспекте, и магазин «Кировский» на улице Зари. Во всех торговых точках были зафиксированы различные нарушения.

«В “Монетках”, вопреки действующему запрету, продавали орехи на развес, а в “Кировском” в открытом доступе оказались сухофрукты. Напомним, что из-за эпидемической обстановки в торговых точках запрещена продажа без упаковки хлебобулочных изделий, сухофруктов и орехов. Руководству магазинов было предложено либо убрать с полок эти товары, либо расфасовать их», — рассказали в пресс-службе муниципалитета.

В Ленинском районе проверяющие посетили два магазина сети «Красное и белое», расположенных на улицах Быкова и Верхняя Черепанова, а также «Со смаком» на улице Носова. Найденные в торговых точках нарушения касались порядка оформления журналов дезинфекции помещений. Также в этих магазинах отсутствовали бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха.

По итогам рейдов комиссии выписали извещения на юридических лиц для составления протоколов в Роспотребнадзоре.