В мэрии Нижнего Тагила рассказали о том, как законно срубить ёлку на Новый год

В мэрии Нижнего Тагила рассказали о том, как по закону срубить ель на новогодние праздники. Подробная информация размещена на сайте администрации города. Согласно принятым нормам, с 16 по 31 декабря можно заготовить не более двух хвойных деревьев на человека высотой до 5 метров.

Для того чтобы иметь законное право срубить дерево, необходимо оформить договор купли-продажи с администрацией города в отделе по экологии и природопользованию, который расположен по адресу проспект Мира, 53 в кабинетах № 115 и 125 с 10:00 до 16:00 в будние дни (в пятницу отдел работает до 15:30), телефон +7 (343) 542-12-94.

При себе необходимо иметь паспорт и необходимую сумму денег. Стоимость деревьев установлена администрацией в соответствии с областным законодательством и в зависимости от их размеров. Подробные данные приведены в таблице: