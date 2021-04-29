В мэрии Нижнего Тагила рассказали, как будут работать садики и школы в майские праздники

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила рассказали, как будет организована работа школ и детских садов с 4 по 7 мая.

Планируется, что в школах города решение о работе учреждений примут директора: если они считают, что дети успеют пройти учебную программу, то учащиеся смогут отдохнуть. При этом возможен вариант дистанционного обучения на время праздников. А в детских садах с 4 по 7 мая будет организована работа дежурных групп.