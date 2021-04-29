В мэрии Нижнего Тагила рассказали, как будут работать садики и школы в майские праздники

29.04.2021 13:38
В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила рассказали, как будет организована работа школ и детских садов с 4 по 7 мая.
Планируется, что в школах города решение о работе учреждений примут директора: если они считают, что дети успеют пройти учебную программу, то учащиеся смогут отдохнуть. При этом возможен вариант дистанционного обучения на время праздников. А в детских садах с 4 по 7 мая будет организована работа дежурных групп.
«Детские сады будут открыты с учётом потребности в посещении детей, родители которых работают. Родители будут проинформированы. Никаких справок от родителей в детсады не требуется», — сообщили в пресс-службе администрации города АН «Между строк».