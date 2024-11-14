В мэрии Нижнего Тагила пожаловались на вандалов

Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов призвал горожан бережней относиться к уличной инфраструктуре. Как сообщает пресс-служба мэрии, на днях на Ленинградском проспекте, открытом только в конце октября после обновления в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», автомобиль во время парковки снёс новый забор, а накануне ночью два пролёта металлического ограждения, установленного по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», повредили на улице Красных Зорь.

По словам Копысова, установка камер видеонаблюдения на каждой обновлённой или созданной вновь общественной территории или инфраструктурном объекте — это вынужденная мера. Ресурсы, которые могли бы дополнительно использоваться для дальнейшего благоустройства микрорайонов, приходится расходовать на поиск тех, кто вырывает из бетонного основания недавно установленные для отдыха прохожих скамейки, кто разбивает стёкла на остановках общественного транспорта, срывает светофорные объекты, заклеивает всё вокруг листовками и объявлениями, портит неприличными рисунками и надписями фасады зданий.

«Сегодня мы, в том числе с помощью системы “Безопасный город”, активно занимаемся розыском тех, кто стал виновником происшествий с ограждением на Ленинградском проспекте и улице Красных Зорь. Найденные будут обязаны за свой счёт восстановить нарушенное ими благоустройство. Но куда дешевле всем нам обошлось бы бережное отношение к своим общественным пространствам, благодаря обновлению которых Нижний Тагил преображается», — подчеркнул Егор Копысов.

В настоящее время в Нижнем Тагиле установлены свыше 800 камер видеонаблюдения, включённых в систему «Безопасный город».