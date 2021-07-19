В мэрии Нижнего Тагила объяснили, где и как можно сжигать мусор

В Нижнем Тагиле утверждён порядок сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов и изделий. Постановление опубликовано на официальном сайте администрации города.

Согласно документу, на территории муниципалитета запрещено сжигать мусор, загрязняющий воздух, без специальных установок. При этом сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на территории частных домов возможно, но с соблюдением всех требований:

1. Место сжигания должно быть выполнено в виде ямы глубиной не менее 0,3 метра и не более 1 метра в диаметре. Яма должна быть закрыта металлической ёмкостью, которая будет препятствовать распространению пламени.

2. Место сжигания должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего здания, 100 метров от хвойных деревьев и 30 метров от лиственных деревьев.

3. Территория вокруг места сжигания должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.

4. Человек, который занимается сжиганием, должен быть обеспечен средствами пожаротушения, а также телефоном для вызова пожарных.

Отметим, что при сжигании мусора в металлической ёмкости минимально допустимые расстояния, предусмотренные в постановлении, могут быть уменьшены вдвое. В целях локализации возможного пожара ёмкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого позволяет полностью закрыть указанную ёмкость сверху.