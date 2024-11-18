В мэрии Нижнего Тагила назначен новый ответственный за общение с горожанами в соцсетях

Новым руководителем Муниципального центра управления (МЦУ) Нижнего Тагила назначен 45-летний Роман Духнов. В должность он официально вступил с 1 ноября. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, Роман числился в штате подразделения со дня его основания в январе 2023 года. Ранее Роман Духнов являлся учредителем нескольких торговых компаний и проживал в Туле.

Муниципальный центр управления был открыт с целью мониторинга проблем местных жителей и поиска эффективных решений. МЦУ функционирует на базе муниципального Агентства рекламно-информационного содействия (АРИС). С момента создания центра должность руководителя занимала Евгения Комарова (работала до осени 2024 года).

Основные задачи МЦУ включают отслеживание обращений граждан и юридических лиц через официальные приёмные, социальные сети и СМИ, а также предоставление обратной связи через мессенджеры. Центр имеет возможность запрашивать информацию у администрации и подведомственных учреждений, а также привлекать к своей работе представителей органов местного самоуправления и других организаций.