В мэрии Бийска проходят обыски в рамках дела о коррупции

В мэрии Бийска проходят обыски, связанные с делом о коррупции, со ссылкой на собственные источники пишет «Интерфакс».

«Сейчас проходят обыски в здании мэрии. Пока никто не задержан, несколько участников оперативного совещания, которое проходило в мэрии, приглашены для беседы с сотрудниками правоохранительных органов. Речь идёт о коррупционном деле», — сказал собеседник агентства.

В пресс-центрах управления СКР и управления ФСБ по Алтайскому краю отказались комментировать информацию об обысках. В мэрии Бийска подтвердили информацию о следственных действиях.

«Сегодня около 8:30 (4:30 по московскому времени) представители СКР и ФСБ изъяли документацию и компьютерную технику. Это связано со следственными мероприятиями в отношении строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам Спекова, 8, 8/1, 8/2», — сказали в пресс-центре мэрии.

По словам собеседника, администрация, несмотря на обыски, продолжает работать в обычном режиме, глава города Александр Студеникин выехал в Барнаул на рабочее совещание, посвящённое обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Местные СМИ отмечают, что обыски начались непосредственно во время заседания мэрии Бийска. По их данным, на беседу с правоохранительными органами вызваны четыре чиновника, кроме того, задержан экс-мэр Бийска Николай Нонко.