В «Мегамарте» на Фрунзе снова заработал пункт вакцинации от COVID-19

Сегодня в торговом центре «Мегамарт» на улице Фрунзе, 13 в Нижнем Тагиле вновь открылся мобильный пункт вакцинации, который ранее приостанавливал свою работу. Тагильчан приглашают привиться в будни с 16:00 до 19:00 или в выходные с 11:00 до 16:00, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

На прошлой неделе, 25 ноября, пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Нижнетагильском цирке. Он работает во вторник, четверг и субботу с 15:00 до 18:00.

В здании Центрального торгового комплекса также можно привиться в будни с 11:00 до 19:00, в выходные с 09:00 до 18:00. А в ТЦ «Квадрат» — в будни с 16:00 до 19:00, в выходные с 12:00 до 17:00.

Самый первый мобильный пункт вакцинации открылся в ТРЦ DEPO на Свердловском шоссе, 31б весной этого года. Привиться там можно в будни с 16:00 до 20:00, в выходные с 10:00 до 20:00. Также поставить прививку можно во всех городских поликлиниках.