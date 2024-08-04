В МЧС рассказали подробности пожара в многоэтажке на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле

В отделе надзорной деятельности МЧС поделились подробностями пожара, который произошёл в ночь на 4 августа в доме № 77 на Черноисточинском шоссе. По данным спасателей, сообщение о возгорании в центральный пункт связи поступило 4 августа в 00:37. К месту пожара были направлены пять единиц техники и 12 человек личного состава дежурных караулов. Четыре человека самостоятельно эвакуировались из задымлённого подъезда до приезда спасательных подразделений. Одиннадцать жильцов дома были спасены сотрудниками МЧС. По лестничным маршам их вывели на улицу.

В результате пожара огнём повреждено домашнее имущество общей площадью 20 кв. м в квартире на 6-м этаже. Ликвидировать возгорание пожарным удалось за 34 минуты. По факту инцидента проводится проверка, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.