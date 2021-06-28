В МЧС рассказали подробности пожара в девятиэтажке на Красном Камне в Нижнем Тагиле

В пожаре на улице Береговой-Краснокаменской пострадала 66-летняя женщина. Об этом АН «Между строк» рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС. Пенсионерка получила отравление продуктами горения и была госпитализирована. По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Напомним, сообщение о возгорании в квартире на 9-м этаже поступило около 8 часов утра 27 июня. На площади 10 кв. м повреждено домашнее имущество. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 11 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 09:15.