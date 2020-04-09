В МЧС рассказали подробности пожара на пилораме в Нижнем Тагиле

8 апреля около 20:00 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на пилораме возле дома № 21е по Восточному шоссе. На площади 152 кв. м горели производственно-складское здание, пиломатериалы и оборудование для распила древесины. Пожару был присвоен повышенный номер сложности 1 БИС. В тушении были задействованы 4 единицы техники, 12 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 00:18. По факту пожара ведётся проверка.

«Установлено, что пожар обнаружил сторож, на тот момент других сотрудников на территории предприятия не было», — отметили в МЧС.