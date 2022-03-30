В МЧС раскрыли причины возгорания КамАЗа под Нижним Тагилом

В отделе надзорной деятельности МЧС назвали предварительную причину возгорания КамАЗа, которое произошло накануне около 20:00 на 169-м километре Серовского тракта. По данным ведомства, автомобиль доставлял груз из Когалыма в Уфу. Водитель остановился на ночёвку у придорожного кафе в районе села Лая. Находясь в кабине, мужчина почувствовал запах гари.

«Возгорание возникло в моторном отсеке. Водитель вызвал пожарных и воспользовался огнетушителем, но безрезультатно, огонь распространялся очень быстро», — пояснили в МЧС.

В результате пожара автомобиль сгорел полностью и восстановлению не подлежит.