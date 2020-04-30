В майские праздники жителей Нижнего Тагила ждут дожди и похолодание до минус 2 градусов

В первые дни мая синоптики обещают тагильчанам дожди и минусовые температуры в ночное время. До 4 мая столбики термометров будут держаться днём на уровне 7–8 градусов выше нуля. Ночью ожидается похолодание до минус 2 градусов. Прогнозируются дожди, а также западный и северо-западный ветер. 4 и 5 мая на улице заметно потеплеет, воздух прогреется до плюс 13 и 18 градусов соответственно.

На севере Свердловской области в майские праздники будет холодать в ночное время до минус 3 градусов. Уральский гидрометцентр предупреждает жителей о сильных дождях с мокрым снегом. На юге региона столбики термометра поднимутся максимум до 13 градусов в дневное время. Ветер прогнозируется преимущественно западный с порывами до 15 м/с.