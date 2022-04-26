В майские праздники в центре Нижнего Тагила, на Тагилстрое и Вагонке перекроют дороги (СХЕМЫ)

Для подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет закрыто движение и ограничена парковка на участках и улицах Нижнего Тагила 5, 6, 8 и 9 мая. Вдоль некоторых улиц также будет запрещена продажа алкоголя. Соответствующее положение было опубликовано на сайте администрации города.

5 мая пройдёт генеральная репетиция праздничного парада. Будет закрыто движение по проспекту Ленина на участке от улицы Первомайской до проспекта Мира с 18:30 до 21:00, за час до этого будет запрещена и парковка.

6 мая с 15:00 до 17:00 будет проведён митинг на площади у мемориального комплекса музея боевой славы металлургов. Автомобильное движение по улицам Гастелло (на участке от Черноморской до Металлургов), Металлургов (на участке от Попова до Индустриальной) и Индустриальной (на участке от Балакинской до Металлургов) будет закрыто. С 14:00 до окончания мероприятий будет запрещена парковка на улице Металлургов на участке от Попова до Индустриальной.

8 мая с 22:00 будет запрещена парковка, а 9 мая с 07:00 будет запрещено ещё и движение по следующим участкам:

проспект Ленина на участке от Островского до Октябрьской Революции;

улица Карла Маркса на участке от Островского до проспекта Мира;

проспект Мира на участке от Заводской до Карла Маркса;

улица Горошникова на участке от Заводской до Красноармейской;

проспект Строителей на участке от Октябрьской Революции до Пархоменко;

улица Первомайская на участке от Горошникова до Ломоносова;

улица Красноармейская на участке от Горошникова до Ломоносова;

улица Огаркова на участке от Уральской до Ломоносова;

улица Уральская на участке от Красноармейской до Островского;

улица Пархоменко на участке от Горошникова до Ломоносова;

улица Вязовская на участке от проспекта Ленина до Газетной.

Ограничения будут сняты после завершения праздничных мероприятий.

9 мая 2022 года с 13:00 будет запрещена парковка, а с 15:00 до 17:00 ещё и движение по следующим участкам:

проспект Вагоностроителей на участке от Восточного шоссе до улицы Правды;

проспект Дзержинского на участке от улицы Академика Патона до Ленинградского проспекта;

проспект Ленинградский на участке от улицы Окунева до дома № 36 на Ленинградском проспекте.

9 мая, в День Победы, согласно документу, также будет запрещена продажа алкоголя по следующим правилам:

С 08:00 до 16:00 часов:

по проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до Горошникова;

по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейской;

по улице Уральской на участке от Красноармейской до Огаркова;

по улице Огаркова на участке от Уральской до Карла Маркса;

по улице Пархоменко на участке от Горошникова до Карла Маркса;

по улице Карла Маркса на участке от Пархоменко до проспекта Мира.