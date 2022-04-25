В майские праздники россияне будут отдыхать 7 дней

Семь выходных дней ждёт россиян в предстоящие майские праздники. Последние два года выходные в мае были длиннее, чем обычно. В 2020 году их увеличили из-за коронавирусной инфекции, в 2021-м также продлили, чтобы снизить распространение заболевания. В этом году президент официально ещё не объявлял о нерабочих днях. На данный момент праздничные дни выпадают на 1–3 мая и 7–10 мая. При этом суббота, 30 апреля, является выходным днём.

Праздничный день с воскресенья, 1 мая, переносится на понедельник, 2 мая. При этом 3 мая также остаётся выходным, так как на него переносят 1 января, которое выпало в начале года на субботу. 7 и 8 мая остаются выходными днями, 9 мая празднуется День Победы, а на 10 мая правительство перенесло выходной с воскресенья, 2 января.

Продлевать праздничные дни российское правительство не планирует, однако в регионах руководители могут принимать иные решения. Госдума и Министерство труда предложение о продлении праздничных дней на всю неделю не поддержали.