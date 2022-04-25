В майские праздники изменится график движения пригородных поездов из Нижнего Тагила

В связи с выходными и праздничными днями в период с 1 по 11 мая изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов из Нижнего Тагила.

№ 7060 Нижний Тагил — Екатеринбург (отправление в 05:58) отменён 3 и 10 мая, назначен 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 мая;

№ 7062 Нижний Тагил — Екатеринбург (отправление в 07:31) отменён 4, 7 и 11 мая, назначен 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 мая;

№ 7067 Екатеринбург — Нижний Тагил (отправление в 17:25) отменён 3, 6 и 10 мая, назначен 1, 2, 4, 5, 7, 8 и 9 мая;

№ 7068 Нижний Тагил — Екатеринбург (отправление в 15:04) отменён 1 и 8 мая, назначен 3 и 10 мая.

Как сообщает РЖД, изменения коснутся и некоторых других пригородных поездов в Свердловской области. Со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте СПК, а также на железнодорожных станциях.