В МАУ «Тагил-Пресс» назначен новый директор

На должность руководителя муниципального автономного учреждения «Тагил-Пресс», куда входит газета и сайт «Тагильский рабочий», назначен Сергей Гетманенко. Предыдущий директор Сергей Лошкин покинул свой пост весной 2020 года. С 30 апреля прошлого года временно исполняла обязанности руководителя главный редактор издания Анжела Голубчикова.

«В понедельник глава города Владислав Пинаев представит меня коллективу, тогда уже можно что-то будет комментировать», — пояснил Гетманенко АН «Между строк».

Сергей Гетманенко — шоумен, играл в КВН, работал в телекомпании «Реальный Тагил» в качестве журналиста и координатора.