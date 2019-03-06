В массовой аварии под Екатеринбургом погибли два человека

5 марта около 20:00 на 25-м км ЕКАД произошла массовая авария с фурой и тремя легковыми автомобилями, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, у фуры, которая ехала со стороны Верхней Пышмы, лопнуло колесо.

«Фура по касательной столкнулась с Volkswagen, затем с Ford Fusion и с Daewoo Nexia, после чего улетела в кювет и перевернулась», — сообщили в Госавтоинспекции.

24-летний водитель и 23-летняя пассажирка Ford Fusion скончались до приезда скорой. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, будут выясняться все обстоятельства случившегося.

«Водитель МАЗ с полуприцепом Schmitz двигался со стороны Верхней Пышмы в сторону Омска. Не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, столкнулся с встречной автомашиной Volkswagen, затем произошло лобовое столкновение с Ford Fusion, а после этого по касательной с Daewoo Nexia», — сообщили в ГИБДД.

Водителю автомобиля МАЗ на месте ДТП оказана медицинская помощь и поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб левого коленного сустава. Предварительная причина ДТП — повреждение переднего левого колеса автомобиля МАЗ.