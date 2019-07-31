В массовом ДТП в Асбесте пострадали восемь человек

Утром 31 июля в Асбесте пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 1а Автовокзал — Кирпичный завод, в районе дома на улице Ленина, 5 попал в массовое ДТП, в результате чего пострадали восемь человек, сообщает ГИБДД Свердловской области.

По данным ведомства, аварию спровоцировал водитель автобуса: он наехал на стоящую на повороте машину Toyota, которую от удара выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с УАЗом.

Среди пострадавших семь пассажиров маршрутки, у одного из них зафиксирован перелом ноги, у остальных — ушибы и ссадины; также пострадала женщина — водитель Toyota. Всего же в маршрутке находились 30 пассажиров, уточнили в ведомстве.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства столкновения и личности пострадавших. Инспекторы также опрашивают очевидцев и участников события. Движение на дороге не затруднено, добавили в Госавтоинспекции.