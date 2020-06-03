В массовом ДТП под Первоуральском пострадали два человека

Днём 3 июня на трассе Екатеринбург — Пермь в районе Первоуральска автомобиль Daewoo Matiz влетел во встречный грузовик Dayun, после чего отлетел в Lada Vesta, попал на обочину и перевернулся, сообщает пресс-группа управления ГИБДД по Свердловской области.

Причина, по которой Daewoo вылетел на встречную полосу, пока устанавливается сотрудниками дорожно-патрульной службы.

По данным Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали два человека: 36-летний водитель и пассажир небольшого Matiz, с различными травмами их доставили в городскую больницу Первоуральска.

В группе «Инцидент Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы сообщают, что автомобиль под грузовик «вытолкнул» Nissan Qashqai, который столкнулся с Matiz. После ДТП водитель Nissan скрылся с места происшествия. Эту версию проверят в рамках дознания, отметили в ГИБДД.