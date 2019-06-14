В массовом ДТП под Екатеринбургом пострадали беременная женщина и ребёнок

На 18-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги из-за уснувшего за рулём водителя произошло массовое ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе беременная женщина и ребёнок, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

По данным ведомства, 33-летний водитель грузового автомобиля «Газель» выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с автомобилем Toyota под управлением 50-летнего водителя, а потом с Nissan March, за рулём которого была 39-летняя беременная женщина. В результате ДТП пострадала женщина, которая была на восьмом месяце беременности (она потеряла ребёнка и сейчас находится в тяжёлом состоянии в больнице), а также её 9-летняя дочь, которая ехала на переднем пассажирском сиденье без детского кресла, и водитель «Газели» (ему был поставлен диагноз «ушиб грудной клетки»).

По предварительным данным, водитель «Газели» уснул за рулём. На имеющейся видеозаписи видно, что транспортное средство плавно меняет траекторию движения, а потом происходит столкновение. По факту ДТП будет проведено дознание, заявили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Свердловской области подчёркивает, что сонный водитель опасен не меньше, чем водитель, находящийся в состоянии опьянения. Признаки очень похожи: замедленная реакция, неправильная оценка дистанции и скорости. Внимание водителя рассеивается, и это провоцирует опасные манёвры. Во избежание подобных ситуаций рекомендуется делать остановки в пути и умываться прохладной водой. Если водитель чувствует, что хочет спать, необходимо незамедлительно сделать остановку в предназначенном для этого месте и отдохнуть.