В массовом ДТП под Богдановичем пострадали трое детей и трое взрослых

Утром 21 января на 87-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень недалеко от Богдановича произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. Отмечается, что трое пострадавших — дети.

По данным Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-2110 решил обогнать МАЗ, но не успел закончить манёвр и задел встречную Chery, после чего «десятку» отбросило на обгоняемую фуру. В момент столкновения в машинах в общей сложности находилось шесть человек, включая трёх детей.

«Травмы получили водитель и пассажир ВАЗа, которые госпитализированы в больницу Богдановича. У 28-летнего водителя диагностировали перелом таза и ушиб грудной клетки, у его пассажира — ушибленную рану лба. Мужчина и трое его дочерей 14, 8 и 2 лет, ехавшие в Chery, получили незначительные ушибы», — рассказали в ГИБДД.

В ведомстве отметили, что избежать серьёзных травм детям помогли детские кресла и сработавшие подушки безопасности.