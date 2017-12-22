В массовом ДТП на Тюменском тракте погибли два человека

На 65-м километре Тюменского тракта в районе посёлка Белоярского около 8:40 в результате столкновения четырёх автомобилей погибли два человека, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

По данным ведомства, 47-летняя водитель Lada Granta, двигаясь в сторону Тюмени, не справилась с управлением и допустила столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем КамАЗ. После столкновения Granta вынесло на полосу встречного движения, где она врезалась в Toyota Camry, которая от столкновения загорелась. Кроме того, в Camry врезался американский грузовик Freightliner, также следовавший в сторону Тюмени.

В ДТП погибли водители Lada Granta и Toyota Camry, а также пострадали два пассажира иномарки, которых отправили в ближайшее медицинское учреждение. Чтобы достать тела и пострадавших, автомобили пришлось разрезать при помощи специнструментов. На месте ДТП работают сотрудники полиции и МЧС, движение на участке затруднено, пока пропускается только легковой транспорт.