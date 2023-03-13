В мартовские праздники в Нижнем Тагиле и окрестностях полицейские остановили 48 лихачей, гонявших по встречке

В Нижнем Тагиле и на территории Горноуральского городского округа с 7 по 9 марта в ходе рейда «Безопасная дорога» госавтоинспекторы остановили 48 лихачей, выезжавших на встречную полосу движения. Кроме того, были отстранены от управления автомобилем пять пьяных водителей, ещё четыре автолюбителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Всего было зафиксировано 526 нарушений ПДД.

«За выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, что влечёт наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. За повторный выезд на встречную полосу предусмотрено лишение права управления сроком на 1 год. Лицо, впервые управлявшее транспортным средством в состоянии опьянения, подлежит привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, предусматривающей лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД просят всех автолюбителей строго соблюдать правила дорожной безопасности и помнить о том, что любой выезд на встречную полосу, равно как и управление транспортом в состоянии опьянения, являются грубейшими нарушениями, которые несут за собой опасность для жизни и здоровья водителей, пассажиров и пешеходов.