«В малом и среднем бизнесе остро ощущается дефицит кадров, но мы можем улучшить ситуацию через “донастройку” регулирования налогообложения». Тема поддержки предпринимательства стала одной из ключевых в повестке очередного заседания ЗакСо

Накануне, 25 февраля, состоялось сороковое заседание Законодательного собрания Свердловской области. Депутаты рассмотрели 26 вопросов, в том числе — о мерах по поддержке предпринимателей, назначении мировых судей, утверждении областных законов, а также обсудили ряд социальных инициатив.

Заседание началось с назначения 18 кандидатур на должности мировых судей и выбора шести представителей общественности в квалификационную коллегию судей. Кроме того, были избраны представители ЗакСо в квалификационную комиссию Адвокатской палаты Свердловской области.

Одним из центральных моментов стал доклад о работе уполномоченного по защите прав предпринимателей Елены Артюх. Было отмечено увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе на 5000 по сравнению с прошлым годом, общее их число составило более 213 тысяч. Важным вопросом стала поддержка предпринимателей, в том числе бывших участников СВО.

«В малом и среднем бизнесе остро ощущается дефицит кадров. У меня как у правозащитника нет возможности заниматься привлечением кадров, это работа органов исполнительной власти. Но мы можем улучшить ситуацию через “донастройку” регулирования налогового обложения. Например, ещё в 2024 году федеральным омбудсменом была выдвинута инициатива об освобождении работодателей от страховых взносов за работающих пенсионеров для того, чтобы эти люди легально работали», — рассказала Елена Артюх.

Вопрос размещения объектов нестационарной торговли стал одной из важных тем обсуждения. Председатель областного парламента Людмила Бабушкина подчеркнула необходимость учитывать мнение горожан и поддерживать эстетический облик городов. В связи с этим Елена Артюх предложила ограничить количество разрешённых торговых точек таким образом, чтобы, с одной стороны, сохранить доход предпринимателей, а с другой — избежать ухудшения внешнего вида городских пространств.

Принятие новых областных законов также было уделено достаточно времени в повестке заседания. Среди них — продление срока действия особенностей регулирования земельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, продление до 31 декабря 2033 года публичных сервитутов в целях строительства и реконструкции объектов, предназначенных для реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры, а также уточнение полномочий правительства Свердловской области в вопросах принятия решений по включению граждан в члены жилищно-строительных кооперативов.

Кроме того, дополнена компетенция правительства региона по установлению критериев для включения домов блокированной застройки и объектов индивидуального жилищного строительства в программы комплексного развития территорий.

Ещё одним направлением работы стало принятие закона, обязывающего организации в сфере отдыха детей создавать официальные сайты и разрабатывать программы воспитательной работы. Это должно повысить прозрачность и качество предоставляемых услуг.

«Речь идёт о нужных, правильных, современных программах, которые и в летний период не теряют своей актуальности. Например, знание своей истории, патриотические чувства, которые нужно помогать развивать именно через воспитательные мероприятия. Сейчас эти нормы будут внесены в жизнь наших оздоровительных учреждений», — отметил депутат от Нижнего Тагила, председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин.

Кроме того, было принято решение о предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вне зависимости от типа образовательной организации, в которой они обучаются. Также внесены изменения в законодательство, касающиеся хранения архивных документов и работы с объектами культурного наследия, находящимися в неудовлетворительном состоянии.

«Наша область богата объектами культурного наследия, к которым требуется особое внимание: реставрация и сохранение для следующих поколений. Сейчас формируется реестр объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих срочных шагов по финансированию работ для их сохранения. Аналогичная ситуация и с зонами, сопряжёнными с этими объектами», — рассказал Вячеслав Погудин.

На заседании были затронуты и вопросы экологии. В частности, пересмотрены определения понятий накопления, хранения и утилизации отходов производства и потребления.

Также была утверждена территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025-2027 годы. Программа предусматривает увеличение финансирования на 13%, что включает в себя расширение профилактических мероприятий, лечение хронических заболеваний и развитие онкологической помощи.

Другие инициативы включали организацию второго ежегодного конкурса детских рисунков «Я люблю тебя, Урал!» и молодёжного проекта «Моя законотворческая инициатива», направленного на вовлечение молодых людей в государственное управление.

В перерыве заседания прошло открытие выставки «Отец героя». На экспозиции, организованной совместно Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Свердловской области и Законодательным собранием при поддержке Центра управления регионом, представляет двадцать фотографий отцов, держащих портреты своих сыновей, проявивших героизм в ходе СВО.

«Тяжело осознавать, что они не придут и не расскажут о том, как они сражались и какие планы у них на будущее, но они герои. И мы будем из поколения в поколение помнить то, что они сделали для нашей страны», — поделилась Людмила Бабушкина.

Выставка является частью масштабного общероссийского проекта, а первая экспозиция была представлена в Государственной думе в октябре 2024 года.