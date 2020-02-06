В Магнитогорске мать 12-летнего ребёнка-инвалида вынудили нести сына на руках в самолёт

В международном аэропорту Магнитогорска матери 12-летнего ребёнка с инвалидностью пришлось нести его на руках в самолёт — сотрудники аэровокзала не предоставили женщине специальное подъёмное устройство для посадки на борт, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Мать 12-летнего ребёнка-инвалида заблаговременно уведомила службу наземного обслуживания аэропорта Магнитогорска о специальных условиях перевозки и необходимости предоставления специальных средств для передвижения», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудник аэропорта встретил пассажиров и обеспечил прохождение регистрации и оформление багажа вне очереди, но он не сопроводил их до самолёта и не предоставил специальное подъемное устройство — ступенькоход для посадки на борт. Женщине пришлось брать сына на руки, чтобы занести его в самолёт.

После жалобы женщины в прокуратуру директор аэропорта получил представление, а на сотрудника, который должен был предоставить подъёмное устройство, завели дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.8 КоАП РФ (непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом).