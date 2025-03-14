В магазине креативного кластера «Домна» сегодня представлено более 200 уральских брендов

На базе креативного кластера «Домна» в Екатеринбурге, работу которого курирует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), действуют офлайн-магазин и маркетплейс, где предприниматели без оплаты аренды могут разместить свою продукцию. На сегодня там представлено более 200 уральских брендов. Об этом сообщил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

«Чтобы удерживать высокую планку уральской продукции — нужно постоянное движение вперёд. Для этого товаропроизводителям и власти необходимо идти рука об руку и придерживаться комплексного подхода. По поручению губернатора Евгения Куйвашева мы продолжаем работу по организации ярмарок в городах Свердловской области, продвижению уральских товаров в рамках международных выставок, а в магазине товаров местного производства и онлайн-маркетплейсе “Домны” сегодня представлено уже свыше 200 брендов. Также в этом году будут реализованы бесплатные программы по брендингу», — сказал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Заявку для прохождения отбора в магазин креативного кластера «Домна» можно подать на сайте domna.pro. К сотрудничеству приглашаются предприниматели и самозанятые, зарегистрированные в Свердловской области.

«Продавцы магазина в “Домне” не платят аренду. При этом они получают не только комфортную площадку, но и системное продвижение ресурсами кластера и СОФПП, а также возможность представить свою продукцию на маркетплейсе. Площадки развиваются, продажи растут. За всё время работы магазина в «Домне» (с 2022 года включительно) было реализовано почти 13 тысяч изделий», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Фонд помогает в сбыте продукции как начинающим предпринимателям и самозанятым, так и сложившемуся бизнесу. К размещению в магазине «Домны» принимаются креативные товары собственного производства следующих категорий: изделия народных художественных промыслов и ремёсел, продукция с использованием изображений музейных предметов, изделия декоративно-прикладного искусства, произведения литературы и изобразительного искусства, предметы дизайна, одежда и аксессуары.