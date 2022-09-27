В Магаданской области по жалобе Сергея Носова сняли с должности военкома из-за множественных ошибок при проведении частичной мобилизации

В Магаданской области военного комиссара отправили в отставку из-за допущенных ошибок при проведении частичной мобилизации. Как сообщил РИА Новости губернатор Сергей Носов, исполняющим обязанности стал присланный из Восточного военного округа офицер.

«Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счёт своих профессиональных и волевых качеств он поставил всё на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии. Кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для Магадана подбирается», — пояснил Носов.

Ранее экс-мэр Нижнего Тагила, уполномоченный по правам человека региона и члены регионального отделения ОНФ заявляли о множестве ошибок при проведении частичной мобилизации в Магаданской области. В связи с многочисленными ошибками в регионе будут восстанавливать систему воинского учёта и проводить необходимые меры по организации системы бронирования работников предприятий.