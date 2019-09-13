«В любой момент ребёнок может туда зайти». Прокуратура Ленинского района обвинила мэрию Нижнего Тагила в бездействии по сносу аварийных домов

Прокуратура Ленинского района обвинила мэрию Нижнего Тагила в отсутствии работы по сносу домов, признанных аварийными. Тема обсуждалась на думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, которая прошла накануне, 12 сентября. Замначальника управления горхозяйством Михаил Сёмин сообщил депутатам, что из-за отсутствия необходимых финансовых средств в этом году не удастся выполнить запланированный ранее снос 15 нежилых и 14 жилых домов. В октябре будет принята корректировка бюджета города на 2019 год, предусматривающая выделение денег только на проектные работы. Получить положительное заключение госэкспертизы, провести торговые процедуры и снести опасные дома удастся только в 2020 году. На эти работы необходимо порядка 25 млн рублей. Старший помощник прокурора Ленинского района Алексей Эдилов отметил, что некоторые здания были признаны аварийными ещё 7 лет назад и сегодня представляют серьёзную угрозу для жизни и здоровья уральцев.

«У каких-то домов полностью сохранились стены, фундамент. Они стоят, и никакого ограждения нет, свободный доступ. В любой момент ребёнок может туда зайти, на него что угодно может упасть. Какие-то дома мы не смогли найти, в чистом поле погуляли. В Уральце женщина организовала склад зерна в доме таком, у неё там сарай рядом, коров держит. В некоторых аварийных домах и люди живут до сих пор, при этом им предоставлены другие жилые помещения. Регистрацию сохраняют. Как такое может быть? Работа по сносу аварийного фонда не ведётся вообще. Источник финансирования до сих пор не определён. Это всё представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. Сколько можно ждать, когда эти дома кому-нибудь на голову упадут?» — возмутился представитель Ленинской прокуратуры.

Депутат Андрей Обельчак посоветовал чиновникам «занулить строку “Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства” и привязать её к результатам выполнения конкретных мероприятий». Михаил Сёмин ответил на это народному избраннику, что «не понимает, как делать мероприятия без средств, причём в рамках законодательства». В конечном итоге депутаты приняли информацию чиновников к сведению и рекомендовали администрации города при корректировке бюджета на 2019 год предусмотреть средства на выполнение плана по сносу аварийного фонда в Нижнем Тагиле.

Напомним, ранее в мэрии сообщали, что жители десяти аварийных домов в посёлке Уралец получат квартиры. Переехать в новые помещения смогут 30 семей, чьи дома были признаны непригодными для проживания в 2012 году. Квартиры люди получат в новом доме, его строительство намечено на ближайшее время. С 2017 по 2018 год ключи от новых квартир в Нижнем Тагиле получила 161 семья, проживающая в аварийных помещениях.