В лобовом столкновении на Тюменском тракте погибли 2 человека

В ночь на 14 августа на 41-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень в результате лобового столкновения легкового автомобиля Skoda и грузового фургона LDV Maxus погибли два человека, ещё один пострадал, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники ДПС установили, что 31-летний водитель Skoda по неустановленной причине вылетел на встречную полосу.

«Наличие алкоголя в крови на момент ДТП будет установлено после судебно-медицинского исследования погибших водителей», — отметили в ведомстве.

На место также были вызваны сотрудники регионального МЧС. Им пришлось разрезать искорёженные от удара части машин, чтобы достать оттуда тела.

В аварии пострадал 38-летний пассажир легковушки, его доставили в Екатеринбург в городскую больницу № 36.