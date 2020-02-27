В Липецке местный житель напал с ножом на жену и дочерей, одна девочка скончалась

В Липецке возбуждено уголовное дело после того, как местный житель напал с ножом на супругу и двух детей, смертельно ранив одну из дочерей, сообщает региональное управление СК.

Инцидент произошёл ночью 27 февраля: в полицию обратилась женщина 1983 года рождения, супруга злоумышленника, она сообщила, что муж напал с ножом на неё и двух детей 11 и 4 лет. Приехав на место происшествия, следователи обнаружили в квартире тело маленькой девочки, а возле дома — труп нападавшего мужчины. Женщину и старшую дочь госпитализировали.

По информации следствия, погибший напал на свою семью в результате ссоры с женой, он также попытался сжечь квартиру. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), части 3 статьи 30, пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство трёх лиц, малолетнего»). Установлено, что потерпевшая женщина работала мировым судьёй.