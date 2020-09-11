В лицее № 12 в Екатеринбурге подросток получил травму позвоночника после конфликта с одноклассником

Ученик седьмого класса лицея № 12 в Екатеринбурге попал в больницу после инцидента в своём образовательном учреждении, со ссылкой на читателей пишет E1.ru.

По словам читателей, ребёнок получил травму позвоночника во время ссоры с одноклассником: пострадавший подросток неудачно пошутил, что и стало причиной драки. Конфликт закончился тем, что мальчик оказался в ДГБ № 9.

Официально сам факт драки пока никто не подтверждает — в пресс-службе мэрии изданию пояснили, что перелома позвоночника у ребёнка нет. Он занимается спортом, в понедельник почувствовал боли в спине, обратились в поликлинику. Сделали МРТ — лёгкий ушиб позвоночника, врач рекомендовала понаблюдаться.

Полицейские начали проверку инцидента, этот факт подтвердили в полиции Екатеринбурга. Пока там не могут сообщить, было ли заявление от пострадавших и случилась ли драка на самом деле. Хотя про драку написали сразу несколько человек, в том числе в сообществах в соцсетях.