В лесу нашли тело 41-летнего мужчины, который в июле сбежал из больницы Нижнего Тагила

В лесу нашли тело 41-летнего Дмитрия Камешкова, который в июле этого года сбежал из ЦГБ №1. Информацию о смерти мужчины подтвердили в СКР.

«Признаков криминала не обнаружено, был найден в лесу. Проводится проверка», — добавил пресс-секретарь СК Свердловской области Александр Шульга.

Поиском занимался также поисковый отряд «Лиза Алерт», однако ни волонтёры, ни в ведомстве пока не уточняют, в каком именно лесу был найден мужчина.

По информации СМИ, в июле Камешков проходил лечение в ЦГБ №1 на Вагонке. Мужчине удалось сбежать и скрыться в неизвестном направлении. О пропаже в полицию заявили родственники.