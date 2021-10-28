В Лесном запретили въезд в город людям без QR-кодов и справок

Закрытый город Лесной ввёл ограничения для въезда и выезда из населённого пункта людей без прописки, сообщает местный портал vlesnom.ru.

Чтобы попасть в Лесной, иногородним придётся предъявить QR-код, медицинский документ о пройденной вакцинации не более шести месяцев назад или справку о том, что человек переболел коронавирусом не более шести месяцев назад.

Ограничения на приём и рассмотрение ходатайств об оформлении разрешения на вход-выход на территорию города введены с 27 октября. Исключения сделаны только для заявок, обеспечивающих жизнедеятельность города, и ходатайств на вход-выход близких родственников горожан. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Напомним, в Свердловской области с 30 октября по 7 ноября объявлены «нерабочие дни», которые введены правительством с целью снизить рост заболеваемости коронавирусом. В качестве дополнительных мер введена система пропуска в различные заведения или административные здания в виде QR-кодов — их выдают тем, кто поставил прививку любой из доступных российских вакцин.