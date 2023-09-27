В лесах Свердловской области введён режим ЧС из-за пожаров 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл в лесах режим ЧС регионального характера, сообщили в департаменте информполитки региона.

Там отмечают, что такое решение принято в связи с необходимостью привлечь максимум ресурсов, в том числе федеральных, для ликвидации природных пожаров. Ответственным за ликвидацию пожаров назначен министр экологии и природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, в Свердловской области горит 311 гектаров леса, зафиксировано 22 очага возгорания.

В тушении принимают участие более 300 сотрудников Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС, а также арендаторы лесных участков. В труднодоступных местах работают парашютно-десантные группы. Для борьбы с огнём привлечена малая авиация.