В лесах Свердловской области начали искать незаконных рубщиков елей 

Лесные инспекторы и полицейские начали контролировать леса Свердловской области для пресечения незаконной вырубки елей в преддверии Нового года, об этом сообщила во время брифинга и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Вероника Русинова. Она уточнила, что в этом году контролировать ёлочные базары будут также сотрудники Россельхознадзора.

Свердловчанам напомнили, что нарушителей ждут штрафы от 200 до 500 рублей за нарушение правил использования лесов; от 500 до 1 тысячи рублей за самовольную заготовку и сбор; от 3 тысяч до 4 тысяч рублей за незаконную рубку лесных насаждений.

Кроме того, за каждое срубленное дерево придётся оплатить ущерб. Если сумма превысит 5 тысяч рублей, возможно возбуждение уголовного дела по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Наказание по этой статье предусматривает штраф до 500 тысяч рублей.

Как рассказала Вероника Русинова, в прошлом году было выявлено пять нарушителей. Количество срубленных деревьев составило 14 штук. Общая сумма вреда оценена в 11,5 тысячи рублей.