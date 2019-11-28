В Ленинградской области участковый случайно нашёл крупную нарколабораторию с 90 тоннами наркотиков, замаскированную под лесопилку (ВИДЕО)

В посёлке Обуховец Тосненского района Ленинградской области обезвредили нарколабораторию, замаскированную под лесопилку, где хранилось около 90 тонн наркотических веществ, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Лабораторию случайно обнаружил участковый, которого вызвала одна из местных жительниц: она пожаловалась на неприятный запах, который распространялся со стороны участка с ангаром. Во время обыска на её территории обнаружили около 80 тонн прекурсоров наркотических средств, более 2 тонн синтетического наркотика Альфа PVP и 5,8 тонны полуфабриката наркотического средства. По подсчётам МВД, выручка от продажи готовых наркотиков, изготовленных из изъятого сырья, могла бы составить 7 миллиардов рублей.

«Лесопилка» работала около трёх месяцев. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что всё свободное пространство на первом и втором этажах ангара было покрыто чёрной плёнкой, на которой под специальными лампами сушился белый порошок, пишет «Комсомольская правда».

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании троих мужчин. Уголовное дело возбудили по статьям о незаконном производстве, сбыте, пересылке наркотиков и покушении на преступление (статьи 30 и 228.1 УК). Старшим химиком лаборатории оказался 48-летний Сергей Каменев, который приехал в регион из Прокопьевска Кемеровской области. Его уже судили за разбой. Вместе с ним работал 35-летний гражданин Белоруссии Николай Сурнаков, которому ранее запретили въезд в Россию, и 24-летний Дмитрий Говорушкин из города Кириши в Ленобласти.

Участкового Петрова начальник ГУ МВД России по Петербургу Роман Плугин поощрил почётной грамотой и премией в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, в МВД направили запрос о награждении полицейского ведомственной наградой.