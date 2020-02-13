В Ленинградской области полицейские похитили мужчину и требовали выкуп, угрожая делом о наркотиках

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело против бывших полицейских, похитивших местного жителя и требовавших с его гражданской супруги выкуп, угрожая делом о наркотиках, сообщает Северо-Западное СУ на транспорте СКР.

В ведомстве рассказали, что в этом году жительница Ленинградской области обратилась к руководителю регионального управления СК на транспорте и заявила, что в 2016 году сотрудники транспортной полиции похитили её гражданского мужа, после чего потребовали за его возвращение 300 тысяч рублей, угрожая возбуждением уголовного дела о незаконном обороте наркотиков.

Заявительница пожаловалась в СК на безнаказанность силовиков. Следователи провели проверку и получили «неопровержимые доказательства» похищения мужчины полицейскими и вымогательства, отмечают в ведомстве.

Против силовиков возбудили уголовные дела по пунктам «а», «б» и «в» части 5 статьи 290 УК («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки в крупном размере») и пунктам «а» и «з» части 2 статьи 126 УК («Похищение человека»). В релизе СК называет полицейских бывшими, однако когда они были уволены из МВД, не сообщается.