Политика

В ЛДПР назвали кандидата в депутаты Госдумы от Нижнего Тагила

27.06.2021 13:26
В ЛДПР назвали кандидата в депутаты Госдумы от Нижнего Тагила

В Нижнетагильском округе № 171 партию ЛДПР на сентябрьских выборах в Государственную думу будет представлять депутат Екатеринбургской думы Антон Гусев. Об этом Ura.ru сообщил глава партячейки Александр Каптюг. Списки кандидатов утвердил партийный съезд в Москве. 

В 2017 году Гусев был избран в Нижнетагильскую городскую думу по единому избирательному округу, но после оглашения результатов отказался от мандата в пользу Кирилла Романова.

В 2018 году Антон Гусев прошёл в депутаты Екатеринбургской городской думы. Входит в состав постоянных комиссий по безопасности жизнедеятельности населения и по муниципальной собственности.

Фото: 
пресс-служба Екатеринбургской городской думы
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