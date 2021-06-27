В ЛДПР назвали кандидата в депутаты Госдумы от Нижнего Тагила

В Нижнетагильском округе № 171 партию ЛДПР на сентябрьских выборах в Государственную думу будет представлять депутат Екатеринбургской думы Антон Гусев. Об этом Ura.ru сообщил глава партячейки Александр Каптюг. Списки кандидатов утвердил партийный съезд в Москве.

В 2017 году Гусев был избран в Нижнетагильскую городскую думу по единому избирательному округу, но после оглашения результатов отказался от мандата в пользу Кирилла Романова.

В 2018 году Антон Гусев прошёл в депутаты Екатеринбургской городской думы. Входит в состав постоянных комиссий по безопасности жизнедеятельности населения и по муниципальной собственности.