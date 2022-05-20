В ЛДПР нашли замену отстранённому депутату городской думы Нижнего Тагила Кириллу Романову. Его кресло займёт 32-летняя акушерка 

В Нижнетагильской городской думе появится новый депутат от партии ЛДПР, который заменит предыдущего парламентария Кирилла Романова. Напомним, он был лишён депутатского мандата в конце апреля из-за того, что не предоставил сведения о своих доходах за прошедший год.

Депутатское кресло займёт 32-летняя Екатерина Сидорова. Девушка состоит в партии ЛДПР с 2015 года, была членом участковой избирательной комиссии. В местный парламент она избиралась в 2017 году по партийным спискам.

Екатерина живёт в Нижнем Тагиле, но работает акушеркой в Областном перинатальном центре в Екатеринбурге, учится в Уральском государственном медицинском университете по специальности «социальная работа». Обязанности депутата она будет исполнять до сентября. На данный момент Екатерина планирует посещать заседания комиссии по социальной политике.

Напомним, выборы нового созыва депутатов пройдут 11 сентября. В Нижнем Тагиле в этом году народных избранников будут выбирать по новой системе — только по одномандатным округам. Таким образом, число депутатских кресел в гордуме нового созыва сократится с 28 до 25.