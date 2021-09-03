В квартире жителя Екатеринбурга обнаружили плантацию конопли

В Екатеринбурге полиция задержала жителя Сортировки, который выращивал у себя в квартире коноплю — у него нашли более 280 граммов наркотического растения, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

«Задержан 28-летний местный житель, в жилище которого обнаружено оборудование для выращивания запрещённых культур — 16 кустов растения, внешне схожего с каннабисом, а также его высушенные части», — рассказали в полиции.

Позже экспертиза подтвердила, что мужчина выращивал именно коноплю. Против него возбудили уголовное дело по статье о хранении наркотиков в крупном размере, ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.