«В квартире дубак был». В Нижнем Тагиле из-за аварии на теплотрассе более десятка домов 6 часов оставались без отопления 

Вечером 15 ноября на теплотрассе возле гостиницы «Металлург» произошёл прорыв трубы. Коммунальная авария оставила без отопления порядка 10 домов по улице Кутузова. Об этом АН «Между строк» сообщили жители Тагилстроя.

«Отопления не было в 11 домах на Кутузова, — говорит местный житель Андрей. — В 6 часов вечера примерно отключили и включили в нашем доме только в 2 часа ночи, а в соседнем — вообще в 5 утра. В квартире дубак был».

В МУП «Тагилэнерго» АН «Между строк» пояснили, что около 18:00 произошла утечка на трубе D-300, которую удалось устранить только во втором часу ночи.