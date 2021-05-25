В квартирах Екатеринбурга во время жары включили отопление

Горячие батареи в квартире шокировали екатеринбуржцев накануне — на улице и так пекло, а дома стало примерно как в бане, со ссылкой на жительницу одного из домов на улице Посадской пишет E1.ru.

«В 11:00 в квартире температура 35 градусов. Батареи — кипяток», — сообщила читательница.

Аналогичные сигналы поступали и из других районов Екатеринбурга. В Екатеринбургской теплосетевой компании пояснили, что отопление в домах не включалось — батареи промывали горячей водой.

«Управляющие компании промывают внутридомовые сети отопления, это нужно делать каждый год при подготовке к отопительному сезону. Для этого используют горячую воду, которая подаётся для нужд горячего водоснабжения», — рассказали в ведомстве.

На прошлой неделе в Екатеринбурге прошёл первый этап опрессовок, энергетики на этот раз не отключали горячую воду. И хотя некоторые управляющие компании подстраховались и всё-таки лишили жителей горячей воды на время проведения работ, значительная часть горожан подтвердила, что вода была. Следующий этап опрессовок запланирован на 8–11 июня.