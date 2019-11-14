В Кузбассе прекратили дело активиста, обвиняемого в демонстрации свастики из-за фото с цифрой 55

Калтанский суд из-за отсутствия состава преступления прекратил дело в отношении местного юриста и правозащитника Дмитрия Миропольцева из-за того, что он опубликовал фотографию посвящённого 55-летию первого полёта в космос флешмоба, сообщил сам Миропольцев «Новой газете».

Флешмоб прошёл в Пензе в апреле 2016 года. Акцию проводило отделение движения «Российские студенческие отряды». Миропольцев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» скриншот сюжета федерального телеканала, где люди выстроились в число 55.

Судья Олег Евсеев согласился с тем, что речь на скриншоте, взятом из репортажа телеканала «Россия», шла именно о цифре 55. Признание кадра свастикой грозило бы федеральному каналу наказанием вплоть до отзыва лицензии, замечал в суде активист. Неизвестно, будет ли полиция обжаловать решение.