В Кузбассе пенсионер с коронавирусом оказался жив после собственных похорон

В Кемеровской области семья похоронила родственника, которого объявили скончавшимся от коронавируса, а через две недели мужчина оказался жив, сообщается в эфире телепрограммы «Вести».

Инцидент произошёл в селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого района. Внучка пенсионера Евгения Кубарева рассказала, что пожилой мужчина находился в интернате для инвалидов. В августе дедушку госпитализировали с коронавирусом, позже Евгении сообщили, что он умер.

Во время прощания тело хоронили в закрытом гробу, поскольку мужчина болел коронавирусом, поэтому родственники труп не видели. А через две недели в доме-интернате заявили, что на самом деле мужчина жив, приехавшие в учреждение родные в этом убедились.

Кого на самом деле похоронили в закрытом гробу — неизвестно: сообщается, что в день госпитализации в больницу из интерната доставляли двух пожилых мужчин, один из которых — дед Кубаревой, но выписали живого пациента с чужим паспортом. Родственники убрали с креста памятную табличку и фотографию, эксгумация пока не планируется.

В доме-интернате пообещали разобраться в том, как такое могло произойти. Служебную проверку начал региональный Минздрав, пишет РИА Новости: комиссия побывала во всех медицинских организациях, запрошены необходимые документы. Происшествием также заинтересовались следователи.