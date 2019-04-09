В Кузбассе частные перевозчики отменили льготный проезд для пенсионеров из-за проклятий в адрес водителей и кондукторов

Частные перевозчики в Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров из-за оскорблений и проклятий в адрес водителей и кондукторов, сообщила в Facebook директор новокузнецкой транспортной компании «Автолайн» Евгения Корюкова.

«Наши кондукторы и водители каждый день подвергаются оскорблениям со стороны пенсионеров, которые не попадают под льготный проезд в 11 рублей. Я сама удивляюсь тому, что наши пенсионеры на такое способны. В основном это нецензурная брань, проклятия в наш адрес. Был случай, когда кондуктору вызывали "скорую"», — сказала Корюкова.

Она также рассказала, что кондукторы и водители, не выдерживая поведения пенсионеров, увольняются.

Отмечается, что ранее энергетическая компания Кузбасса повысила стоимость проезда в общественном транспорте Новокузнецка на 25% для всех граждан и на 150% для пенсионеров, а в феврале региональные власти отменили льготный проезд для школьников и студентов.