В Кушве задержали двоих мужчин, которые пытались взять под «крышу» автосервис

В Кушве сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД по Свердловской области задержали двух подозреваемых в совершении вооружённого разбойного нападения на местного жителя. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, спецоперация проходила совместно с оперуполномоченными ОВД Кушвы и при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.

По предварительным данным, в автосервис приехали два клиента и попросили отремонтировать автомобиль. Слесари починили машину, и им выплатили деньги за работу. Однако после этого злоумышленники предложили владельцам мастерской трудиться под их «крышей», чтобы избежать неприятностей.

«Назойливые рэкетиры целую неделю предпринимали попытки убедить слесарей платить дань. Предприниматели оказались не робкого десятка. Они сообщили вымогателям, что в услугах такого рода не нуждаются, ведь на дворе 21-й век, а не начало 90-х. Отказ был воспринят как перчатка, брошенная в лицо. Вскоре “гангстеры” от слов перешли к делу. Однажды под покровом темноты с целью запугивания в квартире одного из механиков разбили окна. Затем последовали более жёсткие меры воздействия на потерпевших. На того же специалиста, кому повредили жилище, возвращавшегося ночью домой на личной машине, был совершён дерзкий налёт. Под угрозой предмета, похожего на пистолет, его выбросили из салона, жестоко избив, после чего отобрали транспортное средство и ретировались. Терпеть дальше такие откровенно криминальные издевательства мужчина не стал и обратился за помощью в органы внутренних дел», — отметил полковник Горелых.

Как рассказали в ведомстве, фигурантами дела стали 43-летний житель Верхней Ослянки Щербаков и ранее неоднократно судимый 43-летний житель Кушвы Гранкин, более известный в определённых кругах как Граныч. Гранкин провёл 17 лет в местах лишения свободы за разбой, мошенничество и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В последний раз он освободился условно-досрочно в ноябре 2015 года.

«Частный дом рецидивиста украшал большой фотоколлаж, на котором он изображён сидящим поверх убитого медведя. Оба задержанных арестованы и помещены под стражу в СИЗО Нижнего Тагила. Орудие преступления и похищенная иномарка полицией у подозреваемых изъяты», — прокомментировал Горелых.

Сейчас на подозреваемых отделом полиции Кушвы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору». Санкции данной статьи предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы.