В Кушве пьяный мужчина угнал автобус за долги 

В Кушве сегодня ночью с территории городского автопредприятия был угнан автобус ГАЗ. Спустя несколько минут после начала патрулирования города полицейские обнаружили автобус на улице Луначарского.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, наряд ДПС начал преследование и потребовал угонщика остановиться. Водитель требования игнорировал и по ходу движения многократно нарушил правила ПДД. После короткой погони автобус остановился, а преступник попытался сбежать, но был задержан.

Угонщиком оказался местный житель 1995 года рождения, не имеющий водительского удостоверения. Мужчина рассказал полицейским, что собственник автобуса задолжал ему крупную сумму денег. Это и заставило его пойти на преступление. Угонщик был сильно пьян, что подтвердило медицинское освидетельствование – 1,342 мг алкоголя на 1 л выдыхаемого воздуха.

Задержанный был доставлен в дежурную часть, где в отношении него был составлен административный материал за управление без прав и в состоянии опьянения. Также возбуждено уголовное дело за угон автомобиля.