В Кушве прокуратура проверит шахту «Южная», где погиб машинист лебёдки 

13 февраля 2024 года на шахте «Южная» (принадлежит ВГОК) в районе Кушвы при неустановленных обстоятельствах погиб машинист лебёдки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в полночь мужчина спустился в шахту комплексного участка № 3, но утром после окончания смены на поверхность так и не поднялся. Поисковая команда обнаружила шахтёра мёртвым.

«В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана оценка исполнению предприятием требований ФЗ “О промышленной безопасности”, “Об охране труда”, в том числе в части обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и переговорными устройствами. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Доследственную проверку по факту гибели работника шахты прокуратура взяла на контроль.