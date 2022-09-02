В Кушве найден труп пропавшего 2 недели назад мужчины

В Кушве рабочие горнодобывающего предприятия нашли в районе карьера тело местного жителя. Он пропал 18 августа по пути на работу. Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, признаков криминальной смерти не обнаружено. Погибшему было 44 года. Причину гибели мужчины выясняют местные следователи.

«Тело умершего направлено на судмедэкспертизу, проведён осмотр места происшествия, проводятся опросы очевидцев», — рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.